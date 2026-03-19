Zürich - Der kotierte Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und bestätigt seine starke Marktposition im Schweizer kommerziellen Immobiliensegment. Der Fonds überzeugt mit stabil hohen Erträgen, attraktiver Anlage- und Ausschüttungsrendite, einem Vermietungsstand auf Rekordhoch seit Lancierung sowie einer Performance erneut über Benchmark. Der Jahresabschluss 2025 unterstreicht die hohe Ertragsqualität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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