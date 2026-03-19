Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 19.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Kupfer zum Engpass wird, startet diese Aktie in Nevada die nächste große Explorationsphase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE
Tradegate
19.03.26 | 16:04
389,95 Euro
-1,83 % -7,25
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
MICRON TECHNOLOGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICRON TECHNOLOGY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
390,80390,9516:06
390,50390,7516:06
Markus Weingran
19.03.2026 15:27 Uhr
271 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Crash voraus: Micron: Capex zu hoch, Vonovia: Zinsangst & PVA Tepla: Volle Auftragsbücher

Speicherspezialist Micron hat Zahlen wie aus dem Bilderbuch vorgelegt. Die Aktie rutscht trotzdem ab. Die Investitionsausgaben scheinen den Anlegern zu hoch zu sein. Ist die Sorge berechtigt oder ergibt sich eine Chance?Interview mit Robert Halvar: Geht der Börsencrash jetzt erst richtig los? Die Nervosität an den Märkten steigt - und diesmal ist es mehr als nur eine kurze Korrektur. Explodierende Ölpreise, geopolitische Spannungen und ein schwächelnder Tech-Sektor setzen die Börsen weltweit unter Druck. Der DAX hat bereits deutlich nachgegeben, und Halvar warnt: "Es wird wohl volatil bleiben." Doch ist das erst der Anfang? Oder stehen wir kurz vor einer überraschenden Gegenbewegung? …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.