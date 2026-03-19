Crash voraus: Micron: Capex zu hoch, Vonovia: Zinsangst & PVA Tepla: Volle Auftragsbücher

Speicherspezialist Micron hat Zahlen wie aus dem Bilderbuch vorgelegt. Die Aktie rutscht trotzdem ab. Die Investitionsausgaben scheinen den Anlegern zu hoch zu sein. Ist die Sorge berechtigt oder ergibt sich eine Chance?Interview mit Robert Halvar: Geht der Börsencrash jetzt erst richtig los? Die Nervosität an den Märkten steigt - und diesmal ist es mehr als nur eine kurze Korrektur. Explodierende Ölpreise, geopolitische Spannungen und ein schwächelnder Tech-Sektor setzen die Börsen weltweit unter Druck. Der DAX hat bereits deutlich nachgegeben, und Halvar warnt: "Es wird wohl volatil bleiben." Doch ist das erst der Anfang? Oder stehen wir kurz vor einer überraschenden Gegenbewegung? …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran