Die Micron-Aktie hat in den letzten Wochen aufgrund der starken Korrekturen im KI- und Speichersektor deutlich an Wert eingebüßt. In der Spitze ging es um mehr als -40% nach unten. Doch die letzten Tage machen Hoffnung auf eine Trendwende: Am Donnerstag kam es zu einem starken Bounce um mehr als +18% und auch der Start in die neue Woche sieht durchaus vielversprechend aus. Übernehmen die Bullen nun wieder das Kommando? Warum die Aktie so massiv unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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