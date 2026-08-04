Nachdem der überraschende Erfolg von CXMT die Aktien von Nvidia, Micron, Broadcom zuletzt unter Druck gesetzt hat, ziehen die US-Chipwerte am Dienstag vorbörslich deutlich an. Grund dafür ist ein Medienbericht, demzufolge die US-Kommunikationsbehörde FCC Pläne für ein massives Importverbot von chinesischen Rechenzentrums-Komponenten vorantreibt. DER AKTIONÄR beleuchtet, was es damit auf sich hat.Wie Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, arbeitet die Federal Communications Commission (FCC) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär