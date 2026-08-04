© Foto: Moritz Menges - UnsplashDer Hersteller von Baumaschinen, Großgeräten und Gasturbinen Caterpillar hat am Dienstag einen Earnings-Smasher präsentiert. Der Markt reagiert begeistert!Michael Burry doch im Unrecht? Sieht erstmal so aus! Zu den Profiteuren des KI-Booms, gegen die Crash-Prophet Michael Burry zuletzt umfangreiche Short-Positionen eröffnet hat, gehört neben den Halbleiterwerten Micron und Nvidia auch der Großgerätehersteller Caterpillar. Seine These stützt sich dabei vor allem die auf Unternehmensbewertung, die bei wichtigen Kennzahlen, wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zuletzt auf das Doppelte ihrer historischen Norm angestiegen war. Bei einigen Kennziffern übertraf die Aktie den Branchendurchschnitt …
Enthaltene Werte: US1491231015,US5951121038,ARBCOM460XXXDen vollständigen Artikel lesen
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