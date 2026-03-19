Emittent / Herausgeber: Nexus Uranium Corp. / Schlagwort(e): Expansion

Nexus Uranium betritt eine der hochgradigsten historischen Uranregionen Amerikas und erwirbt sieben bohrbereite Brekzienschlotziele im Arizona Strip



19.03.2026 / 15:30 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia - 19. März 2026 - Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU | OTCQB: NEXUF | FRA: JA7) ("Nexus" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung hinsichtlich des Erwerbs einer 100-%-Beteiligung am Projekt Arizona Strip (das "Projekt") unterzeichnet hat, das 38 bundesstaatliche Lode-Mining-Claims des Bureau of Land Management ("BLM") umfasst, die sieben Uranziele in Form von Kollapsbrekzienschloten im Mohave County, Arizona, abdecken. Der Arizona Strip ist eine der produktivsten Uranregionen in den USA, mit historischen Brekzienschlotminen, die Uran mit Gehalten von für gewöhnlich 0,42 % bis 1,08 % U 3 O 8 fördern - was zu den hochgradigsten Uranlagerstätten zählt, die in Nordamerika abgebaut werden (U.S. Geological Survey, 2009). Das Projekt war bereits Gegenstand umfangreicher früherer Explorationen, einschließlich geophysikalischer Bodenuntersuchungen, geochemischer Oberflächenprobenahmen und Bohrungen, die eine solide Grundlage für die geplanten Folgeprogramme des Unternehmens bilden. "Der Arizona Strip ist in puncto Urangehalt eine Klasse für sich - die historischen Minen in dieser Region setzen Maßstäbe dafür, wie die Produktion von hochgradigem Uran aus Brekzienschloten aussehen kann", sagte Jeremy Poirier, Chief Executive Officer von Nexus Uranium Corp. "Dieser Erwerb soll unsere Strategie hinsichtlich des Aufbaus eines diversifizierten Portfolios an Uran-Assets in etablierten US-Regionen vorantreiben, indem wir das Projekt Chord in South Dakota, das sich zurzeit in der Ressourcenphase befindet, um einen grundlegend anderen Lagerstättentyp ergänzen. Der vorherige Betreiber hat geophysikalische Bodenuntersuchungen in allen sieben Zielgebieten durchgeführt, was eine solide Grundlage für Folgearbeiten darstellt, während wir die historischen Daten zusammenstellen und unsere nächsten Schritte für das Projekt nach dem Abschluss der Transaktion planen." Arizona Strip - eine der führenden Uranregionen Nordamerikas Die sieben Ziele wurden zuvor von Tournigan Energy Ltd. erkundet, das zwischen 2006 und 2008 Uranexplorationsaktivitäten in der Region Arizona Strip durchführte. Die historischen Explorationsarbeiten umfassten geophysikalische Bodenuntersuchungen (CSAMT, seismische Reflexion und Magnet-Bodenuntersuchungen), geochemische Oberflächenprobenahmen sowie Bohrungen, wobei die Ergebnisse Uran- und Multi-Element-Indikatoranomalien in jedem der sieben Zielgebiete identifizierten. SGB (6 Claims): Ziel mit höchster Priorität - Uranwerte zwischen 8 und 1.100 ppm neben anomalen Kupfer- und Silberwerten. Mehrere Oberflächenmerkmale, die mit einem Kollapsbrekzienschlot übereinstimmen - Teil eines Clusters zusammenhängender Strukturen.

Ziel mit höchster Priorität - Uranwerte zwischen 8 und 1.100 ppm neben anomalen Kupfer- und Silberwerten. Mehrere Oberflächenmerkmale, die mit einem Kollapsbrekzienschlot übereinstimmen - Teil eines Clusters zusammenhängender Strukturen. RN (2 Claims): Die höchsten Kupferwerte auf dem Projekt - im Bereich zwischen 1.560 und 4.020 ppm Cu - mit bedeutsamen Zink- und Urananomalien. Erhöhte Kupferwerte sind ein primärer Indikator für Uranerzzonen in der Tiefe dieser Region.

Die höchsten Kupferwerte auf dem Projekt - im Bereich zwischen 1.560 und 4.020 ppm Cu - mit bedeutsamen Zink- und Urananomalien. Erhöhte Kupferwerte sind ein primärer Indikator für Uranerzzonen in der Tiefe dieser Region. EM (6 Claims): Das einzige mittels Bohrungen bestätigte Zielgebiet auf dem Projekt - ein historisches Bohrloch durchschnitt in der Tiefe eine Brekzie und bestätigte somit eine Kollapsschlotstruktur. Die Oberflächenanomalie beinhaltet Kupfer, Blei und Zink. Das Unternehmen ist im Begriff, alle historischen Bohrprotokolle für dieses Zielgebiet zusammenzustellen und zu prüfen.

Das einzige mittels Bohrungen bestätigte Zielgebiet auf dem Projekt - ein historisches Bohrloch durchschnitt in der Tiefe eine Brekzie und bestätigte somit eine Kollapsschlotstruktur. Die Oberflächenanomalie beinhaltet Kupfer, Blei und Zink. Das Unternehmen ist im Begriff, alle historischen Bohrprotokolle für dieses Zielgebiet zusammenzustellen und zu prüfen. BUS (6 Claims): Zentrale Bodenanomalie mit Uran-, Silber- und Arsenwerten. Silber und Arsen stellen den oberen oxidierten Halo mineralisierter Brekzienschlotsysteme dieser Region dar.

Zentrale Bodenanomalie mit Uran-, Silber- und Arsenwerten. Silber und Arsen stellen den oberen oxidierten Halo mineralisierter Brekzienschlotsysteme dieser Region dar. JD (6 Claims): Multi-Element-Anomalie, einschließlich Uran, Arsen, Nickel, Molybdän und Zink - eine breite Indikatorreihe, die auf ein mineralisiertes System in der Tiefe hinweist.

Multi-Element-Anomalie, einschließlich Uran, Arsen, Nickel, Molybdän und Zink - eine breite Indikatorreihe, die auf ein mineralisiertes System in der Tiefe hinweist. LJ (6 Claims): Erhöhte Arsen-, Nickel-, Zink-, Vanadium-, Molybdän- und Silberwerte mit einer Oberflächensenke, die mit der Schlotmorphologie übereinstimmt. Die Silberwerte zählen zu den höchsten auf dem Projekt und weisen auf die Nähe zu einer Sulfidmineralisierung hin.

Erhöhte Arsen-, Nickel-, Zink-, Vanadium-, Molybdän- und Silberwerte mit einer Oberflächensenke, die mit der Schlotmorphologie übereinstimmt. Die Silberwerte zählen zu den höchsten auf dem Projekt und weisen auf die Nähe zu einer Sulfidmineralisierung hin. ULJ (6 Claims): Mehrere Oberflächenindikatoren für ein Kollapsschlotsystem neben einer Uran-, Arsen-, Nickel- und Silberanomalie - eines der vielversprechendsten frühen Ziele auf dem Projekt. Highlights der Transaktion Das Projekt wird im Rahmen einer endgültigen Aktienkaufvereinbarung erworben, das Nexus mit einem unabhängigen Unternehmen (der "Verkäufer") und den Aktionären des Verkäufers unterzeichnet hat. Gemäß den Bedingungen der geplanten Transaktion hat Nexus zugestimmt, alle Stammaktien des Verkäufers, der eine ungeteilte 100-%-Beteiligung an 38 Lode-Mining-Claims des BLM besitzt, aus denen das Projekt besteht, für die Ausgabe von 2.700.000 Stammaktien zu erwerben. Die Aktionäre des Verkäufers besitzen keinerlei Royalty-Ansprüche und das Projekt ist nicht mit zugrunde liegenden Royalties belastet. Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin einer Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die "Exchange"), sofern erforderlich, sowie der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird in Kürze erwartet. Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen des endgültigen Abkommens ausgegeben werden, werden gemäß dem anwendbaren kanadischen Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum unterliegen. Qualifizierter Sachverständiger und technische Offenlegung Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Warren D. Robb, P.Geo. (BC), einem Direktor von Nexus Uranium Corp. und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Robb ist nicht vom Unternehmen unabhängig. Herr Robb hat keine Standortbesichtigung des Projekts Arizona Strip durchgeführt. Diese Pressemitteilung enthält Daten historischer Natur. Die hierin offengelegten historischen geochemischen und geophysikalischen Daten wurden weder vom Unternehmen noch vom Verkäufer erhoben oder erstellt und wurden vom Unternehmen nicht auf unabhängige Weise überprüft oder verifiziert. Das Unternehmen ist im Begriff, alle historischen Explorationsprotokolle zusammenzustellen und zu überprüfen. Diese Daten werden ausschließlich zu Hintergrundzwecken offengelegt. Die genannten historischen Lagerstätten, Minen und Betriebe im Arizona Strip liefern geologische Hintergrundinformationen für das Projekt, sind jedoch nicht zwangsläufig ein Hinweis darauf, dass sie ein ähnliches Potenzial, eine ähnliche Größe oder ähnliche Mineralisierungsgehalte aufweisen. Auf dem Projekt wurde bis dato keine Mineralressource oder Mineralreserve definiert und es gibt keine Gewährleistung dafür, dass weitere Arbeiten zu einer Klassifizierung als Mineralressource führen werden. Projekt Chord - Update des Genehmigungsverfahrens Die Anhörung vor dem South Dakota Board of Minerals (das "South Dakota Board") wurde auf 13. bis 17. April 2026 in Hot Springs, South Dakota, verschoben - der letzte regulatorische Schritt für den Explorationsgenehmigungsantrag (EXNI) des Unternehmens. Sollte das South Dakota Board den Antrag genehmigen, müssen die Genehmigungen innerhalb von 30 Tagen nach der Entscheidung des South Dakota Board erteilt werden. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens ist vollständig finanziert und soll vorbehaltlich des Erhalts der Genehmigungen im Sommer 2026 beginnen. Über Nexus Uranium Corp. Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord, Wolf Canyon, Deadhorse und RC in South Dakota sowie die Projekte South Pass und Great Divide Basin (Gegenstand einer Option) in Wyoming. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com . -- FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jeremy Poirier Chief Executive Officer (604) 722-9842 info@nexusuranium.com Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: Aussagen bezüglich des Abschlusses der geplanten Übernahme des Projekts, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigung durch die Börse; die Fortsetzung der Strategie des Unternehmens, ein diversifiziertes Portfolio an Uran-Vermögenswerten in etablierten US-Regionen aufzubauen; die Zusammenstellung historischer Daten durch das Unternehmen und die Planung der nächsten Schritte auf dem Projekt; die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen; Aussagen bezüglich des Potenzials, Bohrungen durchzuführen, die Erkundung voranzutreiben und die Mineralisierung an den Projektzielen abzugrenzen; Aussagen bezüglich des Explorationsprogramms, einschließlich geplanter Bohrprogramme und der Interpretation geophysikalischer und geochemischer Daten; Aussagen bezüglich der potenziellen Bedeutung des Bezirks Arizona Strip und der darin befindlichen Claims des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die derzeitigen Einschätzungen des Unternehmens wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, darunter: dass die Parteien die Transaktion innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen werden; dass alle Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Börse, fristgerecht erfüllt werden; dass keine wesentlichen behördlichen Hindernisse die Explorationsaktivitäten auf den Projekt-Claims verhindern oder verzögern werden; und dass die vom qualifizierten Sachverständigen geprüften historischen Explorationsdaten für die hierin offenbarten Zwecke im Wesentlichen zutreffend sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter: Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, sowie die Unfähigkeit, Mineralressourcen oder -reserven zu definieren; die Möglichkeit, dass die Übernahme nicht zu den erwarteten Bedingungen oder gar nicht abgeschlossen wird; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; sowie andere Risikofaktoren, die in den auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) eingereichten Dokumenten zur laufenden Offenlegung des Unternehmens erörtert werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit. Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. 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