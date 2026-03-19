Bern - Das Schweizer Gewerbe kann einen Etappensieg verbuchen: Der Ständerat überweist sehr klar zwei Motionen von sgv-Präsident und Ständerat Fabio Regazzi gegen Wettbewerbsverzerrungen im Versandhandel. Das ist ein wichtiger Erfolg für den Schweizerischen Gewerbeverband sgv im Kampf für faire Wettbewerbsbedingungen. Die massive Zunahme unkontrollierter Kleinsendungen aus Asien, insbesondere aus China, gefährdet nicht nur die Produktesicherheit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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