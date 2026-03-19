Ein Impulspapier der VDE ETG sieht strukturelle Ursachen für steigende Verteilnetzkosten und fordert Anpassungen bei Planung, Betrieb und Regulierung. Im Fokus stehen eine bessere Nutzung bestehender Infrastruktur und mehr Steuerung bei Anschluss und Standortwahl. Fünf Maßnahmen gegen hohe Netzkosten schlägt die Energietechnische Gesellschaft des VDE (VDE ETG) vor. Die steigenden Netzentgelte seien Ausdruck eines zunehmend beanspruchten Systems, das in vielen Bereichen noch nicht auf die Anforderungen eines weitgehend dekarbonisierten Energiesystems ausgelegt sei. Insbesondere die bisherigen Planungsgrundsätze, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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