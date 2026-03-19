UniCredit-Chef Andrea Orcel geht im Übernahmepoker um die Commerzbank sehr durchdacht vor. Warum das aktuelle Übernahmeangebot nur ein erster Schritt ist - und was der Italiener wirklich vorhat. Mit seinem Übernahmeangebot vom Montag hat Unicredit-Chef Andrea Orcel die Übernahmefantasie um die Commerzbank neu entfacht. Überraschend war jedoch, dass Unicredit nur vier Prozent mehr bietet als der Commerzbank-Schlusskurs vom letzten Freitag. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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