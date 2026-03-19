DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: OMV vereinbart mit ADNOC Verschiebung von BGI-Börsengang, Umtauschangebot und Kapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

OMV Aktiengesellschaft: OMV vereinbart mit ADNOC Verschiebung von BGI-Börsengang, Umtauschangebot und Kapitalerhöhung

Wien (pta000/19.03.2026/15:55 UTC+1)

Hinsichtlich der angestrebten Zusammenlegung von Borealis, Borouge und Nova unter Borouge Group International AG (BGI) haben sich OMV und Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) geeinigt, den geplanten Zeitpunkt (i) des Listings der BGI-Aktien an der ADX, (ii) des Umtauschangebots an die derzeitigen Streubesitzaktionäre der Borouge plc auf Erhalt von BGI-Aktien im Austausch für ihre Borouge plc-Aktien und (iii) der Kapitalerhöhung auf Ebene der BGI anzupassen. Der Zeitpunkt des BGI-Listings und des Umtauschangebots wird voraussichtlich mit der Kapitalerhöhung auf Ebene der BGI abgestimmt, die vorbehaltlich der Marktbedingungen derzeit für das Jahr 2027 erwartet wird.

Des Weiteren haben OMV und ADNOC eine vorübergehende Anpassung der Dividendenzahlungen der BGI vereinbart, die zu einer Reduzierung der von BGI an OMV und ADNOC im Jahr 2026 zu zahlenden Dividende führen wird. Die erwarteten Auswirkungen auf die OMV-Dividende würden sich auf rund 0,6-0,7 EUR je OMV-Aktie für das Jahr 2026 (zahlbar 2027), basierend auf einem BGI-Beitrag zur OMV-Dividendenausschüttung von 250 Mio. USD anstelle der bisher angenommenen 500 Mio. USD belaufen.

Obwohl ADNOC und OMV derzeit davon ausgehen, dass das BGI-Listing, das Umtauschangebot und die Kapitalerhöhung auf Ebene der BGI im Jahr 2027 stattfinden werden, haben ADNOC und OMV außerdem vereinbart, auch im Jahr 2027 gewisse weitere Unterstützungsmaßnahmen durch die Gesellschafter zu erörtern, soweit dies notwendig sein sollte, um das Investment-Grade-Rating von BGI aufrechtzuerhalten.

Das Vorstehende ist insbesondere abhängig von (i) der Implementierung der vertraglichen Dokumentation mit ADNOC und (ii) Genehmigungen durch die Organe der ADNOC.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773932100218 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 10:55 ET (14:55 GMT)