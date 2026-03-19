Die Eskalation im Iran-Konflikt treibt die Energiepreise, die Strompreise für Neukunden haben deutlich angezogen. Eon meldet eine Verdopplung der Anfragen nach Solaranlagen, auch bei Wärmepumpen und Wallboxen sei das Interesse gestiegen. Andere Branchenteilnehmer sind zurückhaltender. Seit Beginn der militärischen Eskalation zwischen Israel, den USA und dem Iran Ende Februar steigt in Deutschland die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen deutlich. Das zumindest berichtet der Energieversorger Eon, der über seine Tochterunternehmen auch Solaranlagen an Privatkunden verkauft. Der Konzern berichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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