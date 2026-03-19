Der Fahrdienstvermittler Uber treibt seine Robotaxi-Offensive weiter voran und geht eine enge Kooperation mit dem E-Auto-Hersteller Rivian ein. Ziel ist es, bis zu 50.000 Robotaxis von Rivian auf die Uber-Plattform zu bekommen, die auf dem E-SUV R2 von Rivian basieren. Dafür will Uber bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar in Rivian investieren. Langsam wird es unübersichtlich: Aktuell vergeht kaum eine Woche, in der die Ride-Hailing-App Uber keine neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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