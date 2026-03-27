Das Joint Venture Rivian and Volkswagen Group Technologies (RV Tech) hat die Wintertests seiner serienorientierten zonalen Architektur für die erste Generation software-definierter Fahrzeuge erfolgreich abgeschlossen. In den mehrmonatigen Tests in Phoenix (USA) und Arjeplog (Schweden) wurden Funktionalität und Leistungsfähigkeit von Elektronik und Software durch ein gemeinsames Team der Marken Volkswagen, Audi, Scout und RV Tech bestätigt, wie der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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