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PLANOPTIK AG: Vorläufige Jahreszahlen 2025 und Ausblick



19.03.2026 / 16:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Vorläufige Jahreszahlen 2025 und Ausblick



Die PLANOPTIK AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen im Konzern Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 11.274 erzielt, nach TEUR 11.858 im Vorjahr. Sie lagen damit wegen der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wegen des Lagerabbaus bei Großkunden leicht unterhalb des Vorjahres.



Neben dem Umsatzrückgang und allgemeinen Kostensteigerungen haben vor allem hohe Einmalaufwendungen das Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 belastet. Die Einmalaufwendungen entstanden durch das Uplisting in den Regulierten Markt, die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS sowie die gesellschaftsrechtliche Vereinfachung der Konzernstruktur.



In der Folge sank das EBITDA nach vorläufigen Zahlen im Konzern gemäß IFRS auf TEUR 1.602, nach TEUR 2.506 im Vorjahr. Das EBIT lag bei TEUR 129 (Vj. 1.114) und das EBT bei TEUR -15 (Vj. 1.032). Der Jahresüberschuss lag bei TEUR -59 (Vj. 678).



Für das laufende Geschäftsjahr 2026 wird vorbehaltlich geopolitischer Risiken ein Umsatzanstieg um mehr als 1 Mio. Euro erwartet, was vor allem auf die Erholung der Nachfrage durch wichtige Bestandskunden und zu einem noch geringen Teil auf den erwarteten Beginn des Hochlaufs der Serienfertigung bei einem neuen Kunden aus dem Geschäftsfeld Components in der Mikrofluidik zurückzuführen ist.



Dabei wird für das Jahr 2026 ein deutlicher Ergebnisanstieg erwartet, auch wenn der weitere Ausbau der Produktionskapazitäten und die allgemeinen Kostensteigerungen das Ergebnis beeinflussen werden.



Für das Geschäftsjahr 2027 wird aus heutiger Sicht eine Beschleunigung des Wachstums durch den Serienhochlauf weiterer neuer Kunden aus dem Geschäftsfeld Components erwartet.



Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

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investor.relations@planoptik.com





Über PLANOPTIK



Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.



Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.







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