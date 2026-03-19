St. Gallen- In einer Zeit, in der städtischer Wohn- und Gewerberaum in der Schweiz zunehmend knapper und teurer wird, rückt ein ehemals reines Nischenthema stark in den Fokus der Immobilienwirtschaft. Sowohl aufstrebende Startups als auch etablierte Unternehmen und Privatpersonen stehen vor der Herausforderung, flexiblen Platz für ihre Güter zu finden. Die klassische Lagerhaltung mit starren, langfristigen Mietverträgen entspricht oft nicht mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab