Das Bundeskartellamt hat den Erwerb von 21 im Rheinland unter der Marke "Just Fit" betriebenen Fitnessstudios durch die LifeFit-Gruppe freigegeben. Die LifeFit-Gruppe ist ein Portfoliounternehmen des Private Equity-Investors Waterland und betreibt bundesweit 203 Fitnessstudios unter den Marken "FitnessFirst", "Barry's", "Yoga Six" und "Elixia".



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Die hier betroffenen Fitnessstudioketten haben so erhebliche Umsätze, dass ihr Zusammengehen in die Prüfzuständigkeit des Bundeskartellamtes fiel. Unsere Prüfung betraf dabei das Kölner Stadtgebiet, wo LifeFit und Just Fit jeweils mit einer größeren Anzahl von Studios vertreten sind. Ihre Standorte stehen insbesondere in der Kölner Innenstadt in nahem Wettbewerb zueinander. Der Zusammenschluss konnte trotzdem freigegeben werden, weil das Wettbewerbsgeschehen bei Fitnessstudios in der Kölner Innenstadt dynamisch ist und absehbar auch bleiben wird."



Die Prüfung durch das Bundeskartellamt hat sich auf verschiedene mögliche sachliche und räumliche Märkte für das Angebot von Fitnessstudio-Dienstleistungen auf Kölner Stadtgebiet konzentriert. Dort betreibt LifeFit unter der Marke "Fitness First" derzeit sechs Studios, Just Fit betreibt zehn Studios. Der Großteil der Studios ist dabei dem mittelpreisigen sog. Mid Market-Segment zuzurechnen. Gemeinsam ergaben sich für beide Unternehmen je nach genauer Abgrenzung des Marktes erhebliche Marktanteile, wobei der wesentliche Zuwachs für den Stadtbezirk Innenstadt zu verzeichnen war.



Eine vertiefte Prüfung des Zusammenschlusses war dennoch auch mit Blick auf die wettbewerblichen Auswirkungen in der Kölner Innenstadt nicht erforderlich. Sie waren mit Blick auf die dort vorliegenden individuellen Umstände zu bewerten, die sich von Ort zu Ort deutlich unterschieden können. Speziell in der Kölner Innenstadt sind zum einen aktuell verschiedene bereits erfolgte oder öffentlich angekündigte Neueröffnungen von Fitnessstudios zu verzeichnen; im Januar hat etwa der Wettbewerber XtraFit einen großen neuen Standort auf einer ehemaligen Einzelhandelsfläche an der zentralen Einkaufsstraße Schildergasse eröffnet. Zum anderen sind dort angesichts der allgemein steigenden Nachfrage nach Fitnessstudio-Dienstleistungen weitere Neueröffnungen von Fitnessstudios möglich und zu erwarten. Wesentlich ist insofern, dass aufgrund der Konversion von nicht mehr benötigten Einzelhandels- und Büroflächen voraussichtlich auch in Zukunft in der Kölner Innenstadt geeignete Flächen für die Neueröffnung von Fitnessstudios zur Verfügung stehen werden.





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