Bern - Der Technologiekonzern Ruag International und dessen Weltraumsparte Beyond Gravity erhalten mit Barbara Frei-Spreiter eine neue Chefin. Sie tritt die Nachfolge von André Wall am 7. April 2026 an. Die Ernennung schliesse einen mehrstufigen Suchprozess ab, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Frei-Spreiter ist eine Schweizer Managerin mit internationaler Führungserfahrung in Industrie- und Technologieunternehmen. Zuletzt war die 1970 geborene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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