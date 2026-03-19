Bern - Die Aussichten für die öffentlichen Finanzen der Schweiz haben sich für die Jahre 2026 und 2027 verschlechtert. Die 13. AHV-Rente reisst voraussichtlich ein Loch in die Staatskasse. Ab 2028 soll sich die Lage aber laut dem Bund wieder verbessern. Neben der Einführung der 13. AHV-Rente, die in den Jahren 2026 und 2027 ohne zusätzliche Finanzierung angenommen wird, werde auch ein leichtes Defizit bei der Arbeitslosenversicherung das Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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