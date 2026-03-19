In einer Filiale von McDonald's kommen jetzt auch Roboter zum Einsatz. Allerdings sind die humanoiden Helfer nicht dazu gedacht, das Fast Food für Kund:innen zuzubereiten. Welche Aufgaben sie stattdessen erledigen. Immer mehr Fast-Food-Ketten setzen auf moderne Technik, um Kund:innen anzuziehen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Im vergangenen Jahr hat McDonald's etwa angekündigt, auf KI-Fritteusen zu setzen, um die Effizienz zu steigern. Jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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