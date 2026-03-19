Während der letzten Handelstage versuchte sich die Rheinmetall-Aktie mehrfach am Ausbruch über den klar definierten Widerstand von 1.655 €. Seit dem Rückfall unter dieses Niveau vom Monatsbeginn hadert die Aktie mit einem Anstieg darüber, und doch ist es genau das Level, welches weiteres Potenzial auf der Oberseite entfalten dürfte. Wenn Schwung holen, dann jetzt Aufgrund der mehrfach erfolgten Bestätigung des Widerstands von 1.655 € steigt dessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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