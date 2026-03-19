Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist es auch am Donnerstag deutlich bergab gegangen. Es zeige sich immer mehr, dass die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten wesentlich dramatischer seien als zu Beginn des Kriegs an den Märkten eingepreist wurde, kommentierte ein Marktbeobachter. Der Konflikt verlagere sich nun auf die globale konjunkturelle Ebene. Vor dem Iran-Krieg seien viele institutionelle Investoren abgesichert gewesen und hätten lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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