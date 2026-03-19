Paris / London / Zürich - Europas Börsen sind am Donnerstag wegen der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten stark unter Druck geraten. Angriffe des Irans auf die Flüssiggasanlagen in Katar und die Androhung von Vergeltung durch US-Präsident Donald Trump verstärkten die Sorgen, dass ein Energiekrieg entsteht. Wieder angezogene Öl- und Gaspreise hielten die Inflations- und Konjunkturangst der Anleger hoch. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx schloss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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