© Foto: OpenAIVR Resources erhält die Genehmigung für Bohrungen im New-Boston-Projekt in Nevada, um geophysikalische Anomalien zu untersuchen und vielversprechende Rohstoffvorkommen zu erforschen.VR Resources Limited kann künftig im Rahmen des Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyrprojekts New Boston in Nevada Bohrungen durchführen. Es hat vom Nevada Bureau of Land Management die Genehmigung dafür erhalten, die 15 Werktage nach Einreichung erteilt wurde. Dabei umfasst sie acht potenzielle Bohrstellen im Gebiet der Jeep Mine im westlichen Teil des polymetallischen Porphyrsystems von New Boston. Das System besteht aus schichtförmigen und stockwerkartigen Gängen, die an der Oberfläche über eine Streichlänge …Den vollständigen Artikel lesen
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