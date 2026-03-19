Schluss mit Nebensächlichkeiten wie Hardware oder Browser: OpenAI will sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren, auf Businesslösungen und Entwickler. Grund ist die Konkurrenz durch Anthropic. Der Video-Generator Sora, der Browser Atlas und sogar die erste eigene Hardware: OpenAI hat in den vergangenen Jahren in die Breite gestreut, um mit etablierten Giganten wie Google oder Apple konkurrieren zu können. Diese Strategie soll nun der Vergangenheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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