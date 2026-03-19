© Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - picture alliance / Sven SimonDie US-Verkehrsaufsicht verschärft ihre Untersuchung gegen Tesla. Neue Unfälle werfen Fragen zur Sicherheit der "Full Self Driving"-Technologie auf.Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration verschärft ihre Untersuchung gegen Tesla, wie Bloomberg berichtet. Im Fokus steht das Assistenzsystem "Full Self Driving". Die Behörde reagiert auf neue Hinweise auf Sicherheitsprobleme. Die Prüfer leiten eine sogenannte technische Analyse ein. Damit erreicht das Verfahren eine neue Eskalationsstufe. Diese kann die Grundlage für einen möglichen Rückruf bilden. Neue Unfälle erhöhen den Druck Laut einer veröffentlichten Mitteilung stieg die Zahl der untersuchten …Den vollständigen Artikel lesen
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