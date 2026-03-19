Neue Studie unterstützt den Einsatz von QuantiFERON-TB Gold Plus bei immungeschwächten Personen und anderen Hochrisikogruppen in verschiedenen Settings

Ergebnisse zeigen, dass der QuantiFERON-Test bei Menschen mit HIV im Vergleich zum Tuberkulin-Hauttest Kostenvorteile bietet

Das CPD-akkreditierte Online-Programm zu QuantiFERON bringt zum Welttuberkulosetag am 24. März internationale Expertinnen und Experten zusammen, um die Diagnose und Prävention von TB sowie den wissenschaftlichen Austausch zu fördern

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Veröffentlichung neuer klinischer und gesundheitsökonomischer Daten bekannt gegeben, die den Einsatz seines QuantiFERON-TB Gold Plus-Bluttests (QFT-Plus) zum Nachweis von Tuberkulose (TB)-Infektionen unterstützen, insbesondere bei immungeschwächten Personen und anderen Hochrisikogruppen.

Die Bekanntgabe erfolgt im Vorfeld des Welttuberkulosetags und unterstreicht die anhaltende Bedeutung einer weltweiten Verbesserung der Tuberkulose-Erkennung und -Prävention. Die globale QuantiFERON-Veranstaltung zum Welttuberkulosetag findet am 24. März 2026 online statt und wird in zwei identischen Sessions angeboten, um die Teilnahme aus verschiedenen Regionen zu ermöglichen. Weitere Informationen und eine kostenfreie Anmeldung sind unter https://worldtbday.qiagen.com/ verfügbar.

Eine kürzlich in BMC Public Health veröffentlichte Studie untersuchte Screening-Strategien für TB-Infektionen bei Erwachsenen mit HIV in Thailand und zeigte, dass QFT-Plus das modellierte Risiko, im Laufe des Lebens eine aktive TB-Erkrankung zu entwickeln, im Vergleich zum Tuberkulin-Hauttest (TST) um 41% reduzierte und gleichzeitig zu einer Verringerung der gesamten lebenslangen Gesundheitskosten führte. Eine präzisere Erkennung von TB-Infektionen kann dazu beitragen, dass präventive Behandlungen früher eingeleitet und Gesundheitsressourcen effizienter eingesetzt werden können.

Diese Studie stützt sich auf einen soliden und stetig wachsenden Bestand an klinischen Daten, die den Einsatz von QFT-Plus in unterschiedlichen Patientengruppen belegen. Mehr als 2.500 veröffentlichte Studien haben die Leistungsfähigkeit des Tests bereits bestätigt, wobei weltweit über 125 Millionen QuantiFERON-TB-Tests durchgeführt wurden, darunter auch bei Bevölkerungsgruppen mit erhöhtem Risiko, eine aktive TB-Erkrankung zu entwickeln, etwa bei Personen, die immunsuppressive Therapien erhalten. Ein genauer Nachweis von TB-Infektionen in diesen Gruppen ist nach wie vor entscheidend, um eine rechtzeitige präventive Behandlung zu ermöglichen und das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung zu verringern.

"Diese Ergebnisse stärken die bereits umfangreiche Evidenzbasis für QuantiFERON als zuverlässige Lösung für den Nachweis von TB-Infektionen", sagte Nadia Aelbrecht, Vice President und Head of Infectious Diseases bei QIAGEN. "Mit QuantiFERON und in Zusammenarbeit mit der globalen TB-Community möchten wir Ärztinnen und Ärzte, Labore sowie Gesundheitsbehörden mit verlässlichen Lösungen unterstützen, die dazu beitragen, Infektionen früher zu erkennen und präventive Behandlungen in unterschiedlichen Settings, bei unterschiedlicher Laborauslastung und für verschiedene Hochrisikogruppen zu steuern."

Tuberkulose ist nach wie vor eine der tödlichsten Infektionskrankheiten weltweit, obwohl sie vermeidbar und behandelbar ist. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation erkranken jedes Jahr schätzungsweise 10 Millionen Menschen an aktiver TB. Personen mit geschwächtem Immunsystem haben ein deutlich höheres Risiko, dass sich eine TB-Infektion zu einer aktiven Erkrankung entwickelt.

Vor diesem Hintergrund bringt das CPD-akkreditierte QuantiFERON-Programm zum Welttuberkulosetag internationale Expertinnen und Experten aus den Bereichen TB-Diagnostik, klinische Versorgung und dem öffentlichen Gesundheitswesen zusammen, um über Fortschritte bei der Erkennung und Prävention von TB-Infektionen zu diskutieren.

Die Veranstaltung befasst sich unter anderem mit der Leistungsfähigkeit von TB-Tests bei immungeschwächten Patientinnen und Patienten, der Rolle präventiver Behandlungen in nationalen Programmen zur TB-Kontrolle sowie mit neuen Erkenntnissen aus der klinischen Forschung und öffentlichen Gesundheitsinitiativen. Die Referentinnen und Referenten werden zudem Einblicke in die klinische Praxis, öffentliche Gesundheitsprogramme und die Erfahrungen von TB-Überlebenden geben.

QIAGEN investiert weiterhin in den Ausbau seines QuantiFERON-Portfolios und in die Verbesserung von Labor-Workflows für die TB-Testung. QIAGEN treibt die Entwicklung einer fünften Generation von QuantiFERON voran, die die Leistungsfähigkeit weiter verbessern soll, und untersucht gleichzeitig den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um Personen mit latenter TB-Infektion zu identifizieren, bei denen ein erhöhtes Risiko für den Übergang in eine aktive Erkrankung besteht. Erste Forschungsergebnisse zeigen, dass KI-gestützte Modelle, die QFT-Plus Ergebnisse mit klinischen Faktoren kombinieren, die Risikovorhersage verbessern und gezieltere präventive Behandlungen unterstützen können. Darüber hinaus stärkt QIAGEN sein Automationsangebot durch die Partnerschaft mit Diasorin. Dadurch können Labore QuantiFERON-Tests auf den automatisierten LIAISON-Immundiagnostik-Systemen durchführen, so dass skalierbare TB-Testungen mit hohem Durchsatz ermöglicht werden.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte QIAGEN rund 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unterwww.qiagen.com.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Infectious Diseases

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