EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Ad hoc-Meldung
Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Cuxhaven, 19. März 2026 - Die PNE AG erwartet auf Grundlage der aktuellen, heute verabschiedeten Planung für das Geschäftsjahr 2026 ein um Sondereffekte bereinigtes Konzern-EBITDA (EBITDA normalized) zwischen 110 Mio. Euro und 140 Mio. Euro. Damit liegt die Prognose zum Konzern-EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 oberhalb des Mittelwerts der aktuellen Analystenschätzungen (sog. Konsensus). Hintergrund dieser Einschätzung ist insbesondere eine jüngst durchgeführte, umfassende Betrachtung relevanter Projekte hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit.
Als führende finanzielle Erfolgsgröße für die Unternehmensprognose dient ab dem Geschäftsjahr 2026 das EBITDA normalized. Das EBITDA normalized wird bereinigt um einmalige, nicht operative Ergebniseffekte, die nicht der (betriebs-) gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der PNE-Gruppe zuzuordnen sind (Sondereffekte). Für 2026 wird für diese Sondereffekte eine Größenordnung von etwa 20 Mio. EUR erwartet.
Die PNE AG sieht aufgrund des Ausmaßes der für ihre Geschäftstätigkeit relevanten politischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten derzeit davon ab, Prognosen oder Ziele für künftige Geschäftsjahre zu veröffentlichen. Soweit bereits mittelfristige Ziele kommunziert wurden oder Markterwartungen für nachfolgende Geschäftsjahre bestehen, werden diese weder bestätigt noch korrigiert. Die Gesellschaft wird zu gegebener Zeit eine Prognose für 2027 veröffentlichen.
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