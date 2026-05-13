Mitteilung der PNE AG:
Quartalsergebnis: PNE AG startet gut in das Jahr 2026- Deutliche Steigerung des normalised EBITDA auf 17,9 Mio. Euro. - Ergebnis getrieben durch erfolgreiche Projektverkäufe und bessere Windverhältnisse - Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
Die PNE AG ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal wurden vier Windenergie- und ein Photovoltaikprojekt verkauft. Gleichzeitig erhielt PNE Genehmigungen für insgesamt 14 weitere Windenergie- und PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von 335,9 MW.
Diese positive operative Entwicklung spiegelt sich deutlich in den Finanzkennzahlen wider: Die Gesamtleistung legte auf 68,9 Mio. Euro zu (Vorjahr: 55,7 Mio. Euro), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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