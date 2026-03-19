Die Kao Corporation (TOKYO:4452) gab heute bekannt, dass ihre Hautpflegemarke Bioré die internationale Expansion durch den Markteintritt in Südkorea und den Start einer global einheitlichen Kampagne vorantreibt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260318292414/de/

Image of Bioré Stray Kids

Als Kernmarke in der "Global Sharp Top"-Strategie von Kao die darauf abzielt, durch hochwertige Produkte die Marktführerschaft in wichtigen Segmenten zu übernehmen spielt Bioré eine zentrale Rolle für das globale Wachstum des Unternehmens. Die Marke ist derzeit in 66 Ländern und Regionen in Asien, Amerika und Europa vertreten und hat ihre weltweite Präsenz stetig gefestigt. Die neuesten Initiativen bauen auf diesem Fundament auf und sollen die Präsenz von Bioré in Asien weiter ausdehnen und das Wachstum weltweit beschleunigen.

Strategischer Eintritt in den südkoreanischen Markt

Südkorea ist ein strategisch wichtiger und höchst einflussreicher Markt in der globalen Beauty- und Hautpflegebranche und fungiert als zentraler Knotenpunkt für weltweite Trends und Verbraucherstandards. Insbesondere das Segment Sonnenschutz gehört weltweit zu den größten und wächst kontinuierlich weiter.

Unter Nutzung seiner proprietären Technologie bietet Bioré leistungsstarke Sonnenschutzprodukte, die ein hohes Maß an UV-Schutz mit einem außergewöhnlich leichten Hautgefühl kombinieren. Mit dem Eintritt in den weltweit einflussreichen K-Beauty-Markt strebt Bioré an, das Vertrauen in seine technologische Expertise weiter zu stärken und die Glaubwürdigkeit der Marke auf globaler Ebene zu erhöhen.

Der Erfolg in Korea wird als strategisches Sprungbrett für eine breitere Expansion in ganz Asien und anderen internationalen Märkten dienen.

Globale Kampagne startet mit Stray Kids

Zeitgleich mit dem Markteintritt in Südkorea wird Bioré eine globale Kampagne rund um Bioré UV starten. Zum zweiten Mal in Folge wird die Kampagne von Stray Kids repräsentiert und gleichzeitig in mehr als 15 Ländern und Regionen ausgerollt, in denen Bioré UV erhältlich ist. Durch die fortlaufende Zusammenarbeit mit Stray Kids einer weltweit gefeierten Gruppe mit einer starken Fangemeinde in Asien, Europa und Amerika möchte Bioré seine Verbindung zu Verbrauchern weltweit weiter ausbauen.

In den letzten Jahren haben global steigende Temperaturen infolge des Klimawandels sowie veränderte UV-Bedingungen dazu geführt, dass Aktivitäten im Freien zunehmend eingeschränkt und längere Aufenthalte in der Sonne vermieden werden. Vor diesem Hintergrund definiert Bioré die Sonne als Rampenlicht, das es Ihnen ermöglicht, zu strahlen. Unter der globalen Botschaft "SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT." möchte die Marke Menschen weltweit dazu ermutigen, beruhigt in die Sonne zu treten.

Den Auftakt bildet das "YOUR ONE AND ONLY. Bioré Global Brand Event", das am 19. März 2026 in Seongsu, Seoul, stattfindet einem der lebendigsten kulturellen Zentren Südkoreas. Hier treffen sich Influencer aus wichtigen Märkten aus aller Welt. Bioré wird seine Kampagne auf global einheitlichen Kreativassets aufbauen und diese durch lokal optimierte Initiativen ergänzen, die auf die jeweiligen Märkte zugeschnitten sind. Darüber hinaus wird die Marke mit Influencern in verschiedenen Märkten zusammenarbeiten, um ansprechende und kulturell relevante Inhalte zu bieten.

Bioré setzt auf einen mehrschichtigen Ansatz, um über Grenzen hinweg den einzigartigen Mehrwert von Bioré UV die Kombination aus überlegenem UV-Schutz und einem leichten, erfrischenden Hautgefühl zu vermitteln, seine globale Markenidentität zu stärken und weltweit maximales Engagement zu erzielen.

Kampagnenüberblick

Hauptbotschaft: "SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT."

Kampagnenzeitraum: ab März 2026

Märkte: 15 Länder und Regionen weltweit

Teaser-Website (jetzt live)

Offizielle Website der Kampagne (Aktualisierung am 19. März um 20:30 Uhr JST)

Die Kampagne umfasst eine Reihe integrierter Initiativen, darunter einen Anthem-Film, Out-of-Home-Werbung, weltweite Grafik-Rollouts, Social-Media-Inhalte und -Kampagnen sowie Pop-up-Store-Aktivierungen in ausgewählten Märkten.

Produkte, die in Südkorea auf den Markt kommen

Bioré UV Aqua Rich Watery Essence

Bioré UV Aqua Rich Watery Essence Extreme Protection

Bioré UV Aqua Rich Aqua Protect Mist

Bioré Perfect Oil

Bioré Cleansing Liquid

Bioré Cooling Body Mist Unscented/Refresh Savon

Bioré Ice Cold Body Sheets Unscented/Floral/Peach Soap

*ab März 2026 erhältlich

Emi Kobayashi, President, Skincare Business, Kao Corporation (Bioré), äußerte sich wie folgt:

"Globales Marketing spielt eine zentrale Rolle bei der Beschleunigung des Wachstums von Bioré. Durch die Verbindung von Bioré UV gestützt auf unsere firmeneigene, erstklassige UV-Sonnenschutztechnologie mit Stray Kids, einer Gruppe mit zunehmender Präsenz auf der globalen Bühne, wollen wir Bioré als weltweiten Marktführer aufstellen.

Unser Eintritt in den südkoreanischen Markt ist ein entscheidender Schritt, um unser Geschäft in ganz Asien auszubauen und unsere umfassendere globale Wachstumsstrategie voranzutreiben. Auch künftig werden wir unsere technologische Expertise weiterentwickeln und eine Marke aufbauen, der Verbraucher weltweit vertrauen."

Über Stray Kids

Stray Kids ist eine südkoreanische Boygroup unter JYP Entertainment, die 2018 ihr Debüt gab. Der Name "Stray Kids" spiegelt die Idee wider, mit veralteten Traditionen, Konventionen und Systemen zu brechen, um einen eigenen Weg zu gehen.

Die Gruppe ist maßgeblich an der Eigenproduktion ihrer Musik und dem Schreiben ihrer Texte beteiligt. Im Jahr 2025 stellten sie den Rekord für das meistverkaufte K-Pop-Album in den Vereinigten Staaten auf. Ihre Neuerscheinung im November, SKZ IT TAPE "DO IT", debütierte auf Platz 1 der Billboard 200 und war damit ihr achtes Album in Folge, das an der Spitze der Charts einstieg. Dieser Meilenstein macht Stray Kids zum ersten Act in der Geschichte, dem dies mit acht aufeinanderfolgenden Alben gelang, und festigt ihre Position unter den erfolgreichsten Gruppen der 2000er-Jahre in den Billboard 200.

Letztes Jahr schloss die Gruppe ihre bislang größte Welttournee ab, die "Stray Kids World Tour ". Ihre Popularität reicht mittlerweile weit über Korea und Japan hinaus und erreicht ein weltweites Publikum, einschließlich der Vereinigten Staaten.

Über Bioré

Bioré ist eine globale Hautpflegemarke der Kao Corporation. Das Sortiment umfasst leistungsstarke Produkte für Gesichtsreinigung, Porenpflege, Körperpflege sowie UV-Schutz, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen. Unter Nutzung proprietärer Technologien, die auf der langjährigen Forschungsexpertise von Kao basieren, bietet Bioré Lösungen, die Wirksamkeit mit einem angenehmen Hautgefühl verbinden und auf unterschiedliche Hautbedürfnisse zugeschnitten sind.

Bioré ist in 66 Ländern und Regionen in Asien, Amerika und Europa erhältlich. Die Marke baut ihre globale Präsenz kontinuierlich aus und wird von immer mehr Verbrauchern weltweit geschätzt.

Über Kao

Kao, ein in Japan ansässiger Hersteller von Kosmetika, Körperpflege- und Haushaltsprodukten sowie Spezialchemikalien, erzeugt hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die das Leben aller Menschen und der Welt selbst bereichern. Durch Marken wie den Kosmetika Curél, SENSAI und MOLTON BROWN, den Hautpflegeprodukten Bioré und Jergens, den Haarpflegeprodukten Oribe, dem Waschmittel Attack und den Hygieneprodukten Laurier ist Kao aus dem Alltag der Menschen in Asien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika nicht mehr wegzudenken. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.690 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 31.500 Mitarbeiter und blickt auf eine über 130-jährige Innovationsgeschichte zurück.

Bitte besuchen Sie die Website der Kao Group für weitere Informationen.

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