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zukunftsbilanzen.de
20.03.2026 06:46 Uhr
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Atomkraft - ja bitte! KSB und American Atomics profitieren, Microsoft in der Warteschleife

Der deutsche Alleingang beim Atomausstieg kann nicht verhindern, dass der Rest der Welt immer stärker auf Kernenergie setzt. Davon können Anleger profitieren, wie das Beispiel KSB zeigt. Die Aktie des rheinland-pfälzischen Pumpenherstellers hebt nach einem Großauftrag aus der Atomwirtschaft ab. Der US-Tech-Gigant Microsoft hingegen wird von milliardenschweren Investitionen zur Energieversorgung der Rechenzentren gebremst. Bei American Atomics warten Aktionäre noch auf den Durchbruch, der dank guter Kontakte zur Politik kurz bevorstehen könnte.

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Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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