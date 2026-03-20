von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Prader, die Bank konnte den Jahresgewinn trotz eines deutlich rückläufigen Zinsertrags leicht steigern. Was waren die wichtigsten Faktoren, die dieses positive Ergebnis in einem anspruchsvollen Umfeld ermöglicht haben? Duri Prader: Wesentlich war, dass wir den Minderertrag aus dem Zinsgeschäft mit Mehreinnahmen aus den anderen Bereichen kompensieren konnten. Als Bank achten wir sehr darauf, dass wir gut diversifizierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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