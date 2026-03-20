Bern - Die Finalisten des Swiss Economic Award 2026 stehen fest: Am 5. Juni treten sie im Rahmen des Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken an, um die bedeutendste Auszeichnung für Jungunternehmen in der Schweiz zu gewinnen. Der Swiss Economic Award zeichnet herausragende unternehmerische Leistungen in den Kategorien Dienstleistung, Deeptech/Life Science sowie Produktion/Gewerbe aus. Für die Ausgabe 2026 gingen über 150 Bewerbungen ein. Daraus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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