Die FedEx-Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen im Fokus. Der Logistikkonzern konnte die Erwartungen deutlich übertreffen und hob gleichzeitig seine Prognose an. Damit rückt die Aktie erneut in den Blick, da starke Fundamentaldaten auf eine schwache Marktstimmung treffen. Wie es für den Preis der FedEx-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur FedEx-Aktie Im Monatschart der FedEx-Aktie zeigt sich weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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