Nach einem kräftigen Rebound von zuletzt rund +10% zeigt der Kurs wieder deutliches Momentum und setzt sich von den jüngsten Tiefs ab. Damit rückt die Aktie erneut in den Fokus, nachdem sie zuvor unter Druck geraten war. Entscheidend wird nun, ob sich aus dieser Bewegung eine nachhaltige Trendwende entwickeln kann. Wie es für den Preis der Zalando-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Zalando-Aktie Im Chart der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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