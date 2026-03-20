Villigen - Von aus zu an innerhalb von Sekundenbruchteilen - Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI haben einen lichtschaltbaren Wirkstoff gegen Bluthochdruck unter die Lupe genommen: Sie haben zugeschaut, wie sich das Molekül von der einen in die andere Form wandelt und wie dies seine Wirksamkeit im Organismus beeinflusst. So helfen sie, Medikamente zu entwickeln, deren Wirkung sich im Körper gezielt mittels Licht steuern lässt. Die Studie erschien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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