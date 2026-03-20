Von Robert Jakob Der Klassiker von Otto F. Kernberg liest sich wie eine Blaupause des gegenwärtigen Zustands der Welt. Wobei die kleinen Sünden unserer Mitmenschen noch das geringste Problem sind. Ein klein wenig Selbstverliebtheit ist sogar heilsam, das weiss der erfahrene Psychoanalytiker. Aber an den Schalthebeln der Macht wird's oft übel. Big Shot gehen nicht zum Therapeuten. Aber viele von ihnen hätten es nötig. Die Egomanen sind es nämlich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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