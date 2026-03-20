Text: Daniel Höhmann, Politikwissenschaftler* Basel - Schon seit seiner Schulzeit interessierte sich Daniel Höhmann für Politik. Jedoch weniger für aktive Teilhabe, sondern mehr für politische Prozesse. Heute dreht sich in seiner Forschung alles um die Frage, wie Frauen in der Politik repräsentiert sind. Für Politik interessierte ich mich seit meiner Schulzeit. Ich konnte mir allerdings nicht vorstellen, selbst politisch aktiv zu sein; vielmehr wollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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