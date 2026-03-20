EQS-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Sondereffekte belasteten das Ergebnis in einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025



20.03.2026 / 07:45 CET/CEST

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DATA MODUL - Sondereffekte belasteten das Ergebnis in einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025 Umsatzrückgang um 5,9% zum Vorjahr auf 212,9 Mio. Euro

Auftragseingang mit 210,4 Mio. Euro um 4,5% über Vorjahresvergleich

EBIT mit -4,9 Mio. Euro erheblich unter Vorjahresniveau München, 20. März 2026 - DATA MODUL schloss das Geschäftsjahr 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld mit einer rückläufigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung ab. Im vierten Quartal erzielte die DATA MODUL einen Umsatz von 52,7 Mio. Euro (i.Vj. 53,9 Mio. Euro) und liegt damit 2,2% unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Der Konzernumsatz ging somit für das Gesamtjahr 2025 um 5,9% zurück und lag bei 212,9 Mio. Euro (i.Vj. 226,2 Mio. Euro). Die Exportquote stieg auf 54,9% (i.Vj.52,7%) und verdeutlicht damit erneut die zunehmende internationale Ausrichtung des Konzerns. Das EBIT des Konzerns lag im vierten Quartal bei -0,5 Mio. Euro (i.Vj. 1,6 Mio. Euro) und bei einem Gesamtwert für das Geschäftsjahr von -4,9 Mio. Euro (i.Vj. 9,3 Mio. Euro), welcher durch einmalige Sondereffekte in Höhe von 8,6 Mio. Euro belastet war. Der gestiegene Auftragseingang für das vierte Quartal von 55,0 Mio. Euro (i.Vj. 52,3 Mio. Euro) führte zu einem Gesamtwert für das Geschäftsjahr 2025 von 210,4 Mio. Euro und liegt damit 4,5% über dem Vorjahreswert von 201,4 Mio. Euro. Der Auftragsbestand sank im Vorjahresvergleich um 6,2% auf einen Wert von 132,6 Mio. Euro (i.Vj. 141,3 Mio. Euro) zum Stichtag. Konzernkennzahlen In TEUR 2025 2024 Veränderung Umsatz 212.878 226.208 -5,9% Auftragseingang 210.431 201.406 4,5% Auftragsbestand 132.569 141.270 -6,2% EBIT -4.901 9.321 -152,6% EBIT-Rendite -2,3% 4,1% -156,1% Konzernergebnis -4.576 5.577 -182,1% Ergebnis pro Aktie (in EUR) -1,3 1,6 -181,3% Investitionen 3.906 3.583 9,0% Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 528 531 -0,6%

Obwohl die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag ausweist, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat auf Grundlage des vorgetragenen Bilanzgewinns vor, eine Dividende von EUR 0,25 je Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten. Ausblick Das Geschäftsjahr 2026 wird von anhaltend hohen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt sein, die eine Erholung der wichtigsten Absatzmärkte verzögern. Unter der Annahme einer fortbestehenden Rezession mit erst spätem Aufschwung erwartet der Vorstand eine seitwärts verlaufende Umsatzentwicklung bei insgesamt profitablem Jahresergebnis. Gleichzeitig sieht DATA MODUL trotz des volatilen Umfelds langfristige Chancen durch internationale Expansion und Produktinnovationen.



Kontakt:

Lena Haas

Investor Relations

InvestorRelations@data-modul.com



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