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WKN: 912670 | ISIN: US69318J1007 | Ticker-Symbol: PCC
Frankfurt
12.05.26 | 08:04
55,00 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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PC CONNECTION INC Chart 1 Jahr
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PC CONNECTION INC 5-Tage-Chart
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55,0057,5008:20
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5-Tage-Chart
ARROW FINANCIAL
ARROW FINANCIAL CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARROW FINANCIAL CORPORATION30,0000,00 %
ASMPT LTD19,380+0,78 %
BINHAI INVESTMENT CO LTD0,1160,00 %
BYGGMASTARE ANDERS J AHLSTROM HOLDING AB4,7200,00 %
ESSENTIAL UTILITIES INC32,060+0,47 %
HBT FINANCIAL INC23,000-4,17 %
KID ASA11,5800,00 %
LATOUR INVESTMENT AB18,060-3,50 %
LONZA GROUP AG524,00-0,34 %
MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO LTD1,8600,00 %
NATURAL HEALTH TRENDS CORP2,520-9,35 %
NORTHEAST BANK104,000,00 %
PC CONNECTION INC55,00+0,92 %
SF HOLDING CO LTD3,7200,00 %
SHOUCHENG HOLDINGS LTD0,1600,00 %
TALLINNA SADAM AS1,4140,00 %
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