Hünenberg - Die schwedische Thule Group übernimmt die in der Schweiz ansässige Curli AG. In den letzten zehn Jahren hat sich Curli eine führende Position im Bereich hochwertiger Hundegeschirre erarbeitet, die in rund 60 Ländern verkauft werden. Das Produktangebot ergänzt Thules aktuelles Sortiment für den sicheren Hundetransport im Auto und auf dem Fahrrad. Der Umsatz von Curli belief sich im Jahr 2025 auf 6,4 Mio. Franken. Der anfängliche Kaufpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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