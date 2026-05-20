Die Demonstration zeigte, wie durch die Kombination von modernster Radartechnik, hochentwickelten Steuerungssystemen und künstlicher Intelligenz bestehende konventionelle Waffen in äußerst wirksame C-UAS-Einsatzmittel verwandelt werden können

Echodyne, ein Anbieter von Radarplattformen, und Moog Inc. (NYSE: MOG.A und MOG.B), ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Systemintegrator von hochleistungsfähigen Präzisionsantriebs- und Steuerungssystemen, geben die Ergebnisse von Tests ihrer Verteidigungssysteme zur Abwehr kleiner offensiver UAS-Waffen ("sUAS") bekannt.

Getestete Funktionen

Echtzeit-Erkennung, Zielerfassung mit präziser Verfolgung und erfolgreiche Bekämpfung von Drohnenbedrohungen der Gruppen 1 bis 3 in weniger als 3 Sekunden.

Kombinierte KI-Zielerfassung, drahtlose Feuerleitung und Radarintegration über alle Funktionen der Einsatzausrüstung hinweg zur Abwehr von Waffen kleiner UAS.

KI-Zielerfassung für die passive Erkennung, autonome Zielerfassung, erneute Zielerfassung sowie die Erfassung mehrerer Objekte.

Ergebnisse

In einer simulierten Gefechtsumgebung wurden kritische Leistungslücken erkannt und umgehend behoben.

Es wurde nachgewiesen, dass die Kombination von Präzisionsdaten mit der Berechnung von Schusslösungen mittels KI eine kostengünstige Lösung darstellt, um bestehende kinetische Waffenstationen rasch zu hochwirksamen C-UAS-Systemen aufzurüsten.

Eine der größten Herausforderungen im Verteidigungsbereich besteht heute darin, kleine unbemannte Angriffsplattformen in allen Bereichen zu erkennen, zu verfolgen und unschädlich zu machen. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Durchschlagskraft stellen sUAS eine ständige und ernsthafte Bedrohung auf dem Schlachtfeld dar, was eine schnelle Reaktion der Systeme zum Schutz der Soldaten erfordert.

Die Demonstrationsübung Operation Condor Rebirth fand Ende März in Fort Hood, Texas, statt; zum Team gehörten Moog (RIwP und KI-Zielerfassung), Echodyne (EchoShield-Radar) und Picogrid (Legion-Datenplattform für vernetzte Missionssysteme). Ziel war es, neue Systeme zügig in ein sicheres Netzwerk der Armee zu integrieren und sie in Live-Feuer-Szenarien anhand simulierter Bedrohungen zu validieren.

Die modulare Waffenplattform von Moog umfasst einen Edge-Computer, das EchoShield-Radar von Echodyne zur präzisen Zielverfolgung sowie Kabel, die die Integration in jede bestehende turmgestützte Waffenstation der US-Armee ermöglichen. Das KI-Zielerfassungssystem ist eine verbesserte C-UAS-Erkennungs- und Verfolgungsfunktion, die für geschützte Waffen entwickelt wurde. Die Kombination präziser Luftraumdaten mit KI-Fähigkeiten zur schnellen Berechnung von Feuerlösungen hat gezeigt, dass sich diese bestehenden kinetischen Waffenstationen damit umgehend zu effektiven C-UAS-Systemen aufrüsten lassen. Das Team demonstrierte, wie es in weniger als drei Sekunden Drohnenbedrohungen der Gruppen 1 bis 3 erkennen, mit äußerst präziser Zielverfolgung erfassen und erfolgreich bekämpfen konnte.

EchoShield ist das marktführende Mittelstreckenradar, das für alle Drohnentypen und -konfigurationen stets präzise Positionsdaten liefert. Als handelsübliches Radarsystem (COTS) schaffen die branchenüblichen Schnittstellen und umfangreichen Datenoptionen von EchoShield einen Basisdatensatz, der optische Sensoren präzise ausrichtet, Einsatzoptionen anzeigt und die Reaktionszeit verkürzt. Dank fortschrittlicher Klassifizierungsfunktionen, die auf hochentwickelten Modellen des maschinellen Lernens basieren, erfasst EchoShield alle Bewegungen und lenkt die Aufmerksamkeit des Systems und des Bedieners genau dann und dort hin, wo es darauf ankommt.

"Echodyne ist stolz darauf, als vertrauenswürdiger Partner und Kooperationspartner die fortschrittlichen C-UAS- und Luftabwehrkapazitäten von Moog weiterhin zu unterstützen", sagte Eben Frankenberg, CEO von Echodyne. "Durch die Kombination hochwertiger Radarsensoren und die schnelle Datenintegration lassen sich mit vorhandenen Gefechtsfeldsystemen beeindruckende C-UAS-Fähigkeiten bereitstellen und zwar kostengünstiger und schneller als mit speziell dafür entwickelten Systemen."

"Dies ist ein entscheidender Moment, um die C-UAS-Abwehrsysteme rasch zu stärken und die Soldaten vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen zu schützen", sagte Mike Gruver, Senior Vice President Defense bei Moog. "Die Zusammenarbeit mit Partnern wie Echodyne stellt sicher, dass den USA und ihren Verbündeten die besten C-UAS-Fähigkeiten zur Verfügung stehen."

Über Echodyne

Echodyne, ein auf Radarplattformen spezialisiertes Unternehmen, ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Hochleistungsradarsystemen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Behörden und kommerzielle Märkte. Das Unternehmen kombiniert die patentierte MESA-Technologie (Metamaterials Electronically Scanned Array) mit leistungsstarker Software und maschinellem Lernen, um hochpräzise Lageerfassungsdaten zu liefern, die Aktivitäten in der Luft und an der Oberfläche mit unübertroffener Geschwindigkeit, Genauigkeit und Präzision lokalisieren. Die Produkte von Echodyne, die sich bei Militär, Behörden, Systemintegratoren und kritischen Infrastrukturen weltweit bewährt haben und deren Vertrauen genießen, setzen einen neuen Standard für kommerzielle Hochleistungsradarsysteme. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kirkland, Washington, USA, und wird unter anderem von Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford und Northrop Grumman unterstützt. Sehen Sie das Radar in Aktion unter echodyne.com oder rufen Sie uns unter +1-425-753-7015 an.

Über Moog Inc.

Moog ist ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Systemintegrator von hochleistungsfähigen Präzisionsantrieben, Fluidsteuerungen und Steuerungssystemen. Die Hochleistungssysteme von Moog kommen in Militär- und Verkehrsflugzeugen, Satelliten und Raumfahrzeugen, Trägerraketen, Verteidigungssystemen, Raketen, automatisierten Industriemaschinen sowie in Schiffs- und medizinischen Geräten zum Einsatz. Weitere Informationen finden Sie unter www.moog.com oder www.moog.com/defense.

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