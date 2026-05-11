Das Instrument ARRD LU1598757687 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument ARRD LU1598757687 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026Das Instrument 27F0 US4831192020 KALA BIO INC. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026The instrument 27F0 US4831192020 KALA BIO INC. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.05.2026Das Instrument J0J CH1430134226 AMRIZE AG DL 1000 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument J0J CH1430134226 AMRIZE AG DL 1000 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026Das Instrument JF80 AU0000309577 JINDALEE LITHIUM LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument JF80 AU0000309577 JINDALEE LITHIUM LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026Das Instrument LO3 CH0013841017 LONZA GROUP AG NA SF 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument LO3 CH0013841017 LONZA GROUP AG NA SF 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026Das Instrument 91E0 GG00BTZC2850 TAYLOR MARITIME LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument 91E0 GG00BTZC2850 TAYLOR MARITIME LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026Das Instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026Das Instrument PHI1 NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument PHI1 NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026Das Instrument IBNN GB00BYZ9XC29 CALEDON.HLDGS LS-,00001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument IBNN GB00BYZ9XC29 CALEDON.HLDGS LS-,00001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026Das Instrument AYH FR001400KO61 ARCHOS S.A. NOM. EO 0,009 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026The instrument AYH FR001400KO61 ARCHOS S.A. NOM. EO 0,009 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.05.2026Das Instrument 2KZ0 US49372L2097 KEZAR LIFE SC.NEW DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument 2KZ0 US49372L2097 KEZAR LIFE SC.NEW DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026Das Instrument ZX61 US23346J1034 DSM-FIRMENICH AG SP.ADR EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2026The instrument ZX61 US23346J1034 DSM-FIRMENICH AG SP.ADR EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2026 and ex capital adjustment on 12.05.2026