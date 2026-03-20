Amazon treibt die Automatisierung der Zustellung weiter voran. Der US-Konzern hat den Schweizer Robotik-Spezialisten Rivr übernommen, der Maschinen für die Auslieferung bis an die Haustür entwickelt. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Bekannt gemacht wurde der Deal nicht öffentlich, sondern zunächst über eine Mitteilung an Logistikpartner.Ziel ist klar: Die Technologie soll die letzte Etappe der Zustellung - die sogenannte "letzte Meile" - effizienter und sicherer machen. Künftig könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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