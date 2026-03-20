Basel - Novartis übernimmt vom US-Biotechunternehmen Synnovation Therapeutics ein Krebsforschungsprogramm rund um den Wirkstoff SNV4818. Dazu erwirbt Novartis die Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics für 2 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich können erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu einer Milliarde fällig werden. SNV4818 ist ein oral verabreichbares Medikament, das derzeit in einer Phase-I/II-Studie zur Behandlung von Brustkrebs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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