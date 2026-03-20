E-handwerkliche Betriebe waren im Jahr 2025 an 72 Prozent der installierten PV-Dachanlagen beteiligt. Der schrumpfende PV-Markt führt jedoch dazu, dass immer weniger E-Handwerker Solaranlagen installieren. Das zeigt eine Auswertung des ZVEH im Rahmen der halbjährlichen Frühjahrskonjunkturumfrage. Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) hat seine Frühjahrkonjunkturumfrage 2026 vorgelegt. Im früheren Wachstumsfeld Photovoltaik sank die Zahl der im Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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