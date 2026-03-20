Zürich - Am Devisenmarkt herrscht weiter Unsicherheit vor. Nach einer kurzen Delle am Vorabend legte der US-Dollar im weiter angespannten Umfeld am Freitagmorgen wieder zu. Analysten betonen die aktuell schwierige Prognoselage. «Man wird sich am Devisenmarkt darauf einstellen müssen, dass die Wechselkursbewegungen volatil bleiben, solange der Konflikt anhält und jeden Tag neue Wendungen bringt», schreibt beispielsweise die Commerzbank. Auch die jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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