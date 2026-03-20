Nach dem Vortagesabsturz dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag dank vager Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges etwas zulegen. Der X-DAX signalisierte für den Dax rund 30 Minuten vor Handelsbeginn ein Plus von 0,4 Prozent bei 22.928 Punkten. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochenverlust von rund 2,2 Prozent an. Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar beliefe sich das Minus auf knapp 10 Prozent.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit Material ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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