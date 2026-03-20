Nach dem Rücksetzer am Donnerstag legt die Aktie von Rheinmetall am Freitag wieder zu. Während im Iran-Krieg weiter keine Entspannung in Sicht ist und mit Vincorion ein neuer Player in der Rüstungsbranche an die Börse strebt, profitiert der Blue Chip von einer Kaufempfehlung mit neuem Kursziel von Barclays.Die britische Investmentbank hat das Kursziel für den DAX-Titel zwar leicht von 2.175 auf 2.125 Euro gesenkt. Die Einstufung lautet aber weiterhin "Overweight". In einer neuen Studie hat Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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