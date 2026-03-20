Rotkreuz - Das Schweizer Fintech iqtax AG lanciert die erste vollständig KI-gestützte Steuerplattform der Schweiz. Die Innovation: Steuerdokumente werden nicht nur erfasst, sondern von der künstlichen Intelligenz verstanden, verarbeitet und automatisch in eine fertige Steuererklärung umgewandelt. Diese wird anschliessend per zertifizierter Schnittstelle direkt beim Kantonalen Steueramt in Zürich eingereicht - ohne manuelle Übertragung. Vom Foto zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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