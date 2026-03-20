Die Aktie von Accenture hat sich nach Vorlage des neuesten Geschäftsberichts gestern um über 4% erholt. Der Beratungskonzern hatte in den Wochen zuvor mit einer massiven Kursschwäche zu kämpfen. Was ist für die Aktie jetzt drin? Stabiles Geschäft auch in unruhigen Zeiten Die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 zeichnen ein solides Bild. Der Umsatz erreichte 18 Milliarden US-Dollar und lag damit währungsbereinigt vier Prozent über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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